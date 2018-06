EU will Risiken von Großbanken ans Licht bringen

Frankfurt/Main/Berlin/Brüssel (dpa) - Die EU will gegen heftigen Widerstand der Finanzindustrie offenlegen, wie krisenfest die europäischen Großbanken sind. Darauf einigten sich die Staats- und Regierungschefs der Union am Donnerstag in Brüssel, wie die litauische Staatspräsidentin Dalia Grybauskaite der dpa sagte. Die Publikation von Stresstests soll die Spekulation an den Finanzmärkten eindämmen. Derzeit wird an den Märkten spekuliert, dass Spanien eine milliardenschwere Rettungsaktion der EU benötigen könnte, weil es dem Bankensektor wegen rapide sinkender Immobilienpreise schlecht geht.

Deutsche kaufen nur wenig Obst

Hamburg (dpa) - Die Deutschen kaufen trotz sinkender Preise im Vergleich zu ihren europäischen Nachbarn nur wenig Obst und Gemüse. «Die Menschen verlieren die Wertschätzung für eine gesunde Ernährung», sagte der Präsident des Deutschen Fruchthandelsverbands (DFHV), Jürgen Boruszewski, am Donnerstag in Hamburg. Nach einer DFHV-Statistik isst jeder Deutsche nur 360 Gramm Obst und Gemüse pro Tag - weit weniger als die Nachbarn vor allem im Süden. Die Weltgesundheitsorganisation WHO empfehle 650 Gramm. Sorgen bereitet dem Verband der Preisverfall im Fruchthandel. Dieser gefährde die Produktion in Deutschland.

BP streicht Dividende

London (dpa) - Der britische Energiekonzern BP wird durch die stornierte Dividende in diesem Jahr nach einer Hochrechnung mehr als sieben Milliarden Dollar einsparen. Das Geld hilft bei der Zahlung von insgesamt 20 Milliarden Dollar (16,3 Mrd Euro) in den US-Fonds zur Entschädigung der Ölpestopfer. Die Aktien des Energiemultis reagierten am Donnerstag mit satten Gewinnen und beendeten einen tagelangen Abwärtstrend. Finanzkreise zeigten sich erleichtert, dass nach langer Unsicherheit nun Zahlen genannt wurden.

Ansturm auf neues iPhone