Löw warnt vor Serben - Umstellung in Startelf möglich

Port Elizabeth (dpa) - Kurz vor dem zweiten WM-Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Südafrika hat Joachim Löw seine Spieler nochmals eindringlich gewarnt und eine mögliche Veränderung in der Startelf angekündigt. «Serbien ist ein angeschlagener Boxer», erklärte der Bundestrainer am Donnerstag am Spielort Port Elizabeth, wo das DFB-Team an diesem Freitag (13.30 Uhr/ZDF und Sky) gegen die Mannschaft vom Balkan antreten muss. Möglicherweise wird Löw die eigene Elf, die beim 4:0 gegen Australien begonnen hat, auf einer Position umstellen. «Ich denke über eine Veränderung nach. Aber ich lasse es mir noch durch den Kopf gehen», sagte der Bundestrainer.

Frankreich vor WM-Aus: 0:2 gegen Mexiko

Polokwane (dpa) - Vizeweltmeister Frankreich steht bei der Fußball-WM in Südafrika vor dem Aus. Nach indiskutabler Leistung verlor das Team von Raymond Domenech am Donnerstag in Polokwane gegen Mexiko mit 0:2 (0:0). Vor 35 370 Zuschauern erzielte Javier Hernandez in der 64. Minute die viel umjubelte Führung für die Mittelamerikaner. Per Foulelfmeter sorgte Cuauhtémoc Blanco (79.) für die Entscheidung. Um doch noch auf den Achtelfinal-Einzug hoffen zu dürfen, muss die «Équipe Tricolore» am Dienstag im «Gruppenfinale» gegen Gastgeber Südafrika unbedingt gewinnen und auf Schützenhilfe setzen. Uruguay und Mexiko reicht im direkten Duell ein Unentschieden zum Weiterkommen.

Neuer Rückschlag für Australien: Grella fällt aus

Johannesburg (dpa) - Australien muss beim zweiten WM-Gruppenspiel gegen Ghana auf Mittelakteur Vince Grella verzichten. Der 31-Jährige zog sich im Training eine Bänderverletzung im Knie zu, sagte Teamsprecher Rod Allen am Donnerstag. Nach der Roten Karte von Tim Cahill zum Auftakt gegen Deutschland (0:4) fehlt den «Socceroos» in der Partie am Samstag in Rustenburg damit bereits eine zweite Stammkraft. Nach Angaben des Sprechers soll Grella im abschließenden Gruppenspiel gegen Serbien am kommenden Mittwoch wieder zur Verfügung stehen.

Dänen bangen weiter um Sturm-Star Bendtner