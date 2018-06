Inhalt Seite 1 — Schmutziges Spiel gegen Daum bei Fenerbahce Seite 2 Auf einer Seite lesen

Istanbul (dpa) - Schmutzige Partie in Istanbul: Nach dem verpassten Meistertitel spielt Fenerbahce wohl in den Verhandlungen mit dem deutschen Trainer Christoph Daum Foul.

Dem Fußball-Lehrer soll aus dem Verein erklärt worden sein, es könne für ihn und seine Familie in der Türkei nun sehr unangenehm werden, berichten türkische Medien. Außerdem muss sich Daum einem Gesundheitstest stellen.

Aber Daum will den Job nicht aufgeben und am Freitag pünktlich zur Arbeit erscheinen. «Ich habe viele Pläne, wie ich Fenerbahce weiter nach vorn bringe», sagt Daum nach einem Gespräch mit dem Vereinspräsidenten Aziz Yildirim. Der Verein äußert sich zunächst nicht. «Daum gleich Erfolg», hieß es noch im vergangenen Jahr in Istanbul. Doch nun will Fenerbahce den 56-jährigen offenbar mit allen Mitteln loswerden.

Daum kam vorzeitig aus dem Spanienurlaub zurück. Der Trainer sei mit neun Taschen abgereist, aber nur mit einer Tasche zurückgekehrt, schreibt die türkischen Tageszeitung «Hürriyet» und kommt zu dem Schluss: «Er kommt, um zu gehen.» Allerdings habe Daum auch klargemacht, dass er niemals ohne eine Entschädigung für den noch bis Sommer 2012 laufenden Vertrag abreisen werde. Daums Anwalt Stefan Seitz hatte eine Vertragsauflösung verneint: «Wir gehen davon aus, dass Christoph Daums Vertrag ganz normal erfüllt wird.»

Genau das versuche Fenerbahce aber zu verhindern, meinen türkische Zeitungen. So habe Fenerbahces Vize-Präsident Murat Özaydinli eine Drohkulisse aufgebaut. «Wir können die Fans nicht kontrollieren. Wir können Daum und seine Familie nicht schützen», soll er gesagt haben. Schon wird über einen «Kalten Krieg» zwischen dem Verein und Daum berichtet. Daum soll erklärt haben, notfalls werde er mit Bodyguards in ein Hotel ziehen und die Familie nach Deutschland schicken.

Nach einem 1:1 am letzten Spieltag der Süper Lig und der dadurch verpassten Meisterschaft hatten die Anhänger ihrer Wut und Enttäuschung bereits freien Lauf gelassen. Daum und die Spieler mussten vor rasenden Fans beschützt werden. Der Trainer hatte das Stadion erst zweieinhalb Stunden nach Spielschluss unter Begleitung von Zivilpolizisten verlassen.

«Die Einigung mit Daum ist der erste Schritt hin zu drei Meistertiteln», hatte Vereinspräsident Yildirim im vergangenen Sommer versprochen und die Latte sehr hoch gelegt. Daum, der von 2003 bis 2006 schon einmal Coach von Fenerbahce war und damals zweimal türkischer Meister wurde, schmeichelte: «Ich bin halb Türke, aber ganz Fenerbahce.»