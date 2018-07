Inhalt Seite 1 — BP streicht Dividende: Milliarden für Hilfsfonds Seite 2 Auf einer Seite lesen

London (dpa) - Der britische Energiekonzern BP wird durch die stornierte Dividende in diesem Jahr nach einer Hochrechnung mehr als sieben Milliarden Dollar einsparen. Das Geld hilft bei der Zahlung von insgesamt 20 Milliarden Dollar (16,3 Mrd Euro) in den US-Fonds zur Entschädigung der Ölpestopfer.

Die Aktien des Energiemultis reagierten am Donnerstag mit satten Gewinnen und beendeten einen tagelangen Abwärtstrend. Finanzkreise zeigten sich erleichtert, dass nach langer Unsicherheit nun Zahlen genannt wurden.

Der Ölmulti war bemüht, ein Treffen mit US-Präsident Barack Obama auch zu nutzen, um den Märkten die Unsicherheit zu nehmen und ein Signal über die ungefähre finanzielle Belastung durch die Ölpest im Golf von Mexiko zu geben. Die Einzahlung in den Treuhandfonds werde dreieinhalb Jahre dauern, teilte der Konzern am Donnerstag in London mit.

Im dritten Quartal werden demnach drei Milliarden Dollar überwiesen, im vierten Quartal zwei Milliarden Dollar. Bis Ende 2013 sind es 1,25 Milliarden Dollar vierteljährlich. Solange der Tilgungsplan läuft, will BP genauso viel Geld beiseitelegen.

Bis zum späteren Nachmittag sprangen die Titel des britischen Ölkonzerns um 7,24 Prozent auf 361,40 Pence hoch. Damit waren sie mit Abstand stärkster Wert im Londoner Leitindex FTSE 100. Im Vergleich zum Kurs vor der Ölkatastrophe bedeutet das für die BP-Aktie indes immer noch ein Minus von gut 44 Prozent.

Am Nachmittag standen sie noch mit 6,28 Prozent im Plus. Börsianer sprachen nach den Neuigkeiten von einem "Schritt in die richtige Richtung" und erwarten, dass BP die Kosten für Entschädigungen stemmen kann.

Aus dem Fonds sollen "berechtigte Forderungen" beglichen werden. Dazu zählen laut BP Zerstörungen natürlicher Ressourcen und Kosten für staatliche und regionale Einsätze. Geldbußen und Strafmaßnahmen sind ausgenommen. Wer wie viel Geld aus dem Fonds erhält, sollen eine unabhängige Schadenersatzbehörde, Gerichte oder BP selbst entscheiden. Sollte Geld übrig bleiben, erhält BP es zurück.