Inhalt Seite 1 — Israel beschließt Lockerung von Gaza-Blockade Seite 2 Auf einer Seite lesen

Jerusalem/Gaza (dpa) - Der internationale Druck zeigt Wirkung: Israel will die vor drei Jahren verhängte Blockade des Gazastreifens erheblich lockern.

Das Sicherheitskabinett um Ministerpräsident Benjamin Netanjahu beschloss am Donnerstag, dass mehr Güter auf dem Landweg zu den 1,5 Millionen Palästinensern in den Gaza-Streifen gebracht werden dürfen. Die Seeblockade des Gazastreifens soll jedoch nach Rundfunkangaben aufrechterhalten werden. Die Palästinenser reagierten mit Skepsis auf Israels Ankündigung.

Das Büro Netanjahus teilte mit, es sei entschieden worden, «das System zu liberalisieren, nach dem zivile Güter nach Gaza gebracht werden dürfen». Zudem sollte die Einfuhr von mehr Materialien für «zivile Projekte» erlaubt werden. Israel werde gleichzeitig bestehende Sicherheitsmaßnahmen fortsetzen, um den Schmuggel von Waffen und Kampfmitteln in das Palästinensergebiet zu verhindern.

In den kommenden Tagen wolle das Sicherheitskabinett über weitere Schritte zur Umsetzung der neuen Politik entscheiden, hieß es in der Mitteilung. Israel erwarte von der internationalen Gemeinschaft, sich für eine umgehende Freilassung des vor vier Jahren in den Gazastreifen entführten Soldaten Gilad Schalit einzusetzen.

Der palästinensische Chefunterhändler Saeb Erekat erklärte am Donnerstag, die Entscheidung zur Lockerung der Landblockade sei «nicht ausreichend». Israel wolle nur den Anschein von Erleichterungen erwecken. «In der Realität geht die Blockade des Gazastreifens weiter, die auf illegale Weise gegen die Palästinenser verhängt wurde.» Die internationale Gemeinschaft müsse sich für eine vollständige Aufhebung der Blockade stark machen.

Die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton begrüßte hingegen die angekündigte Lockerung der Gaza-Blockade und verlangte mehr Details in den nächsten Tagen. «Ich betrachte mit großem Interesse, was das israelische Kabinett sagt», erklärte Ashton am Rande des EU-Gipfels am Donnerstag in Brüssel. «Natürlich sind die Details entscheidend.» Sie forderte die «schnelle und effektive» Öffnung der Grenzübergänge nach Gaza.

Außenminister Guido Westerwelle forderte von Israel die vollständige Aufhebung der Blockade. Die angekündigte Lockerung könne «ausdrücklich nur ein erster Schritt sein», sagte Westerwelle in Berlin. «Unser Ziel bleibt, dass es ein vollständiges Ende der Abriegelung des Gazastreifens gibt und geben muss.»