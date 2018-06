London (dpa) - Das Berliner Berghain ist nicht mehr «der beste Club der Welt». In der aktuellen Liste des britischen Fachmagazins «DJmag» rangiert die legendäre Nightlife-Location nur noch auf Platz acht - nach Platz eins im Vorjahr.

Zum weltbesten Club im Jahr 2010 kürten Leser und Disc-Jockeys die Diskothek Sankeys in Manchester. Weitere deutsche Clubs unter den weltweiten Top 100 sind beispielsweise das Watergate (Rang 13) in Berlin, Sven Väths Cocoon (26) in Frankfurt/Main oder der Club Robert Johnson (29) in Offenbach. Das Sankeys in Manchester feiert den im Frühjahr eroberten ersten Platz am Freitag (25. Juni) mit einer großen Party.

Die zehn besten Clubs der Welt 2010 - laut «DJmag»: 1. Sankeys, Manchester (sankeys.info) 2. Fabric, London (fabriclondon.com) 3. Amnesia, Ibiza (amnesia.es) 4. Ministry Of Sound, London (ministryofsound.com) 5. Pacha, Ibiza (pacha.com) 6. Matter (matterlondon.com) 7. Space, Ibiza (space-ibiza.es) 8. Berghain, Berlin (berghain.de) 9. Warehouse Project, Manchester (thewarehouseproject.com) 10. Zouk, Singapur (zoukclub.com)