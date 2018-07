s'Hertogenbosch (dpa) - Andrea Petkovic hat bei WTA-Rasenturnier im niederländischen s'Hertogenbosch das Halbfinale erreicht. Ohne große Anstrengung bezwang die deutsche Meisterin die Tschechin Sandra Zahlavova mit 6:2, 7:6 (7:5).

In dem mit rund 180 000 Euro dotierten Turnier trifft die 22-Jährige aus Darmstadt in der Runde der besten Vier nun auf die Belgierin Kirsten Flipkens. Flipkens hatte zuvor die Slowakin Dominika Cibulkova mit 6:2, 6:3 aus dem Rennen geworfen. Als zweite Deutsche hat auch Kristina Barrois noch die Chance auf das Halbfinale. Die Fed-Cup-Spielerin aus dem saarländischen Bous trifft im Viertelfinale auf die topgesetzte Belgierin Justine Henin.

Bei den Herren steht Benjamin Becker an gleicher Stelle im Halbfinale des ATP-Turniers. Der Mettlacher setzte sich im deutschen Duell 6:3, 6:1 gegen Simon Greul (Kornwestheim) durch. Becker trifft nun in dem mit 450 000 Euro dotierten Turnier auf den Sieger der Partie zwischen dem Serben Janko Tipsarevic und dem Australier Peter Luczak. In der Runde der besten Vier in s'Hertogenbosch (Niederlande) stehen zudem der Belgier Xavier Malisse und der Ukrainer Sergej Stachowski.