Madrid (dpa) - Die spanische Regierung hat nach immer neuen Gerüchten betont, dass sie alleine mit den Problemen im Bankensektor fertig werden kann. Das sagte Wirtschafts- und Finanzministerin Elena Salgado am Donnerstag im spanischen Fernsehen.

Mit der Veröffentlichung des sogenannten Stress-Test der Banken werden «die Märkte begreifen, dass unser Finanzsektor Institut für Institut solide ist». EU- Wettbewerbskommissar Joaquín Almunia sagte im staatlichen spanischen Rundfunk RNE, Gerüchte, die EU müsse Spanien finanziell retten, «haben keine Basis».

Der heimische Bankenhilfsfonds FROB ist nach den Worten von Salgado mit seinen 99 Milliarden Euro «mehr als ausreichend» um jeden Bedarf des spanischen Finanzsystems abzudecken. Es würden im Bedarfsfall «weniger als ein Drittel» der 99 Milliarden Euro gebraucht. Mit der Äußerung heizte Salgado allerdings auch Spekulationen an, dass der Hilfsfonds in dieser Größenordnung tatsächlich einspringen müsse.

Die Märkte «werden wieder Vertrauen in uns bekommen», zeigte sich Salgado zuversichtlich. «Es ist möglich, dass wir zu spät das Ausmaß der Krise» erkannt haben. Der Ausgangspunkt sei der Finanzsektor gewesen und da der spanische «so solide» sei, habe die Regierung nie gedacht, dass die Auswirkungen für Spanien so schwerwiegend sein könnten.

Um die beruhigenden Worte zu untermauern, gab die Regierung bekannt, dass die spanische Großbank Santander beim Stresstest europäischer Geldinstitute am besten abgeschnitten habe. Dem sogenannten Stresstest, bei dem die Standfestigkeit der Banken anhand von Rechenmodelle bewertet wird, wurden 25 europäische Großbanken unterworfen. Andere Namen wurden nicht genannt.

Zur Darstellung, dass die Banken des Landes bis zu 30 Milliarden Euro aus dem EU-Hilfspaket brauchten, sagte eine Sprecherin des Wirtschafts- und Finanzministerium in Madrid am Donnerstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa: «Das ist nicht so».

Unterdessen konnte sich das Land am Donnerstag erneut erfolgreich am Kapitalmarkt refinanzieren. Insgesamt seien knapp 3,5 Milliarden Euro mit 10- und 30-jährigen Staatsanleihen aufgenommen worden, teilte das spanische Wirtschafts- und Finanzministerium in Madrid mit. Angestrebt wurde eine Summe zwischen 2,5 bis 3,5 Milliarden Euro.