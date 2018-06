Inhalt Seite 1 — Analyse: Krafts Kehrtwende Seite 2 Auf einer Seite lesen

Düsseldorf (dpa) - Wegen ihres Zögerns bei der Regierungsbildung in Nordrhein-Westfalen war Hannelore Kraft bereits als «die Frau, die sich nicht traut» verspottet worden. Jetzt wagt die SPD- Landesvorsitzende doch, eine rot-grüne Minderheitsregierung zu bilden.

Ihr Kurswechsel kam am Donnerstag völlig überraschend. Noch einen Tag zuvor hatte sie in Berlin wortreich erklärt, warum dieser Schritt für sie «derzeit» nicht infrage komme. Jetzt aber will sie sich am 13. Juli wählen lassen.

Die Vorlage für die neue Volte im mittlerweile mehr als fünfwöchigen Koalitionspoker in Nordrhein-Westfalen hat nach Krafts Darstellung FDP-Landeschef Andreas Pinkwart geliefert. Die SPD-Chefin interpretierte Interviewäußerungen des stellvertretenden Ministerpräsidenten als Aufkündigung der Zusammenarbeit mit der CDU. Rüttgers sei nur noch ein Ministerpräsident auf Abruf, folgerte Kraft. Deshalb müsse Rot-Grün jetzt «regierbare Verhältnisse schaffen».

«Völlig absurd» sei diese Begründung, antwortete Pinkwart kurz darauf. «Ein Akt der Verzweiflung.» Kraft lasse sich von SPD-Chef Sigmar Gabriel und den Grünen «in die Ypsilanti-Falle treiben». Sie müsse sich jetzt auf höheres Geheiß von der Linkspartei tolerieren lassen. Ministerpräsident Jürgen Rüttgers (CDU) warf Kraft vor, sie begehe «die schlimmste Wählertäuschung, die es je in Nordrhein- Westfalen gegeben hat».

Kraft wollte die Entscheidung über eine Minderheitsregierung wohl auch wegen solcher Vorwürfe auf die lange Bank schieben. Wenn im Bundesrat Abstimmungen über die Laufzeiten von Atomkraftwerken, das Sparpaket der Bundesregierung oder eine Kopfpauschale anstünden, sei eine rot-grüne Minderheitsregierung durchaus denkbar, um die schwarz- gelbe Mehrheit in der Länderkammer zu kippen, hatte sie wiederholt betont. Das sei momentan aber nicht der Fall.

Für zu unkalkulierbar hielt Kraft bisher den Versuch, als Chefin einer rot-grünen Minderheitsregierung in die Düsseldorfer Staatskanzlei einzuziehen. Das Schicksal der früheren schleswig-holsteinischen Ministerpräsidentin Heide Simonis (SPD), die 2005 in einer deutlich komfortableren Situation in vier demütigenden Wahlgängen scheiterte, will sie unbedingt vermeiden.

Doch mit dieser Strategie geriet Kraft immer mehr unter Druck. In der SPD-Spitze stieß Krafts Zögern zunehmend auf Unverständnis. Die Grünen forderten von ihr ein schnelles Ja zu einem Minderheitskabinett. «Ein Politikwechsel braucht einen Regierungswechsel», mahnte Grünen-Fraktionschefin Sylvia Löhrmann.