La Punt (dpa) - Tony Martin hat sein Gelbes Trikot auf der Königsetappe der Tour de Suisse verloren. Der Eschborner Radprofi musste auf der 6. Etappe beim langen Aufstieg auf den Albula-Pass die Waffen strecken.

Strahlender Sieger nach 213 Kilometern in La Punt nach einer zehn Kilometer langen Abfahrt vom 2315 Meter hohen Albula war Robert Gesink, der auch die Spitze des Gesamtklassements übernahm. Der lange Niederländer attackierte vier Kilometer vor dem Gipfel aus einer Gruppe mit zahlreichen Topfahrern inklusive Lance Armstrong und Andreas Klöden. Er setzte sich ab, meisterte die gefährliche Abfahrt souverän und passierte die Ziellinie als Solist mit 42 Sekunden Vorsprung vor den ersten Verfolgern mit Armstrong auf Rang fünf. Martin verlor 2:34 Minuten auf «Doppelsieger» Gesink, der jetzt 29 Sekunden vor dem Kolumbianer Rigoberto Uran liegt.

Das Fahrerfeld hatte 39 Kilometer vor dem Ziel an einer geschlossenen Bahnschranke eine Minute verloren. Das erhöhte den Vorsprung einer 13-köpfigen Spitzengruppe, die diesen ungewöhnlichen Vorteil aber nicht nutzen konnte. Das Feld mit den Besten schloss beim Anstieg auf den Albula auf und zerstörte die Hoffnung der inzwischen zersplitterten Ausreißer-Gruppe auf einen Etappensieg.

Topsprinter Mark Cavendish war zur 6. Etappe - Begründung: Rückenprobleme - nicht mehr angetreten. Dem Briten war die Hauptverantwortung für den dramatischen Sturz am 15. Juni angekreidet worden, als 100 Meter vor dem Ziel zahlreiche Fahrer zu Fall kamen und sich zum Teil erheblich verletzten. Cavendish und der Milram- Sprinter Gerald Ciolek kamen mit Schürfwunden davon. Der in Freiburg lebende Deutsch-Australier Heinrich Haussler, der den zweiten Tagesabschnitt gewonnen hatte, musste mit einer tiefen Fleischwunde am Arm ausscheiden. Aus Protest gegen Cavendishs Fahrweise hatte die Kokurrenz am 16. Juni den Start in Wettingen für zwei Minuten hinausgezögert.

Der Etappensieg von Marcus Burghardt am Vortag wurde nach den Worten des Zschkopauers mit der Nominierung zur Tour de France honoriert. Burghardt fährt bei BMC an der Seite von Weltmeister Cadel Evans (Australien).