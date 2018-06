London/Beirut (dpa) - Tyler Brûlé, kanadischer Journalist und Erfinder stilbildender Magazine wie «Wallpaper» und «Monocle», hat eine Stadt am Mittelmeer zum neuen Szene-Hotspot erkoren. Doch es ist nicht etwa Barcelona oder Tel Aviv, sondern: Beirut!

In seiner Kolumne in der «Financial Times» (auf Deutsch bei «merian.de») schrieb Brûlé kürzlich, er suche zurzeit eine Wohnung in der Hauptstadt des Libanons. «Was ich Ihnen sagen kann ist, dass die Stadt perfekt ist für kleine Einkäufe, viel Sonne und Tanz.» Zu seinen Highlights gehören demnach «ein Tag im Lazy B Beach Club». Für nächtliche Trinkgelage empfiehlt Brûlé die neue «Li Beirut Bar» in Hamra: «Am Ende werden Sie den gesamten Soundtrack haben wollen, den die Jungs bis in die frühen Morgenstunden hinein auflegen.»