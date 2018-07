Los Angeles (dpa) - Die US-Schauspieler Harrison Ford und Calista Flockhart haben geheiratet. Der «Indiana Jones»-Star und die «Ally McBeal»-Schauspielerin gaben sich das Ja-Wort in Santa Fe in der Villa des Gouverneurs von New Mexico. Das Paar hatte sich 2002 bei der Golden Globe-Verleihung in Hollywood kennengelernt. Für Ford war es die dritte Trauung, für Flockhart die Erste.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.