Berlin (dpa) - Die ersten Ergebnisse aus den Tests mit dem neuen Personalausweis werden heute in Berlin vorgestellt. Auf der Veranstaltung in der Bundesdruckerei wollen Vertreter der Wirtschaft, Wissenschaft und der Verbraucher diskutieren, was sich mit dem neuen Personalausweis ändert. Der neue Ausweis im Scheckkartenformat soll zum 1. November kommen. In ihm ist ein Chip integriert, auf dem die persönlichen Daten digital gespeichert werden. Damit soll auch eine Identifizierung im Internet möglich werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.