Brüssel (dpa) - Die Europäische Union streitet über den richtigen Weg aus der Schuldenkrise. Die EU-Staats- und Regierungschefs sind in Brüssel zusammengekommen. Ein Thema des eintägigen Treffens könnte auch die Bankenkrise in Spanien sein: Offiziell steht das nicht auf der Tagesordnung. Eurogruppen-Chef Jean-Claude Juncker wies Gerüchte über eine Finanzkrise in Spanien zurück. Spanien habe ein ernsthaftes Konsolidierungsprogramm vorgelegt. Er halte vieles, was sich im Zusammenhang mit Spanien auf dem Spekulationsmarkt abspielt, für übertrieben, so Juncker.

