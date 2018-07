Düsseldorf (dpa) - In Nordrhein-Westfalen soll es jetzt doch zügig eine rot-grüne Minderheitsregierung geben. Das wurde der Nachrichtenagentur dpa aus SPD-Kreisen bestätigt. Die SPD- Landesvorsitzende Hannelore Kraft und Grünen-Fraktionschefin Sylvia Löhrmann wollen am Nachmittag in einer Pressekonferenz im Landtag über die Entscheidung informieren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.