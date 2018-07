Brüssel (dpa) - Die EU will offenlegen, wie krisensicher die europäischen Großbanken sind. Die litauische Staatspräsidentin Dalia Grybauskaite sagte der Nachrichtenagentur dpa in Brüssel, es gebe eine Einigung des EU-Gipfels. 25 europäische Großbanken waren sogenannten Stresstests unterzogen worden. Die Staats- und Regierungschefs wollen mit Veröffentlichung der Ergebnisse die Spekulation an den Finanzmärkten eindämmen. Derzeit spekulieren die Märkte gegen Spanien.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.