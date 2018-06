Verkürzung von Wehr- und Zivildienst beschlossen

Berlin (dpa) - Wehrpflichtige müssen ab dem 1. Juli nur noch ein halbes Jahr zur Bundeswehr. Auch der Zivildienst dauert künftig nur noch sechs statt neun Monate. Der Bundestag verabschiedete am Abend die umstrittene Reform. Die Opposition hatte sich zuvor in der Debatte einhellig gegen die Reform gewandt. Sie warf der Regierung vor, angesichts der Diskussion über eine Abschaffung der Wehrpflicht sei die Verkürzung des Wehrdienstes eine überstürzte Aktion.

Interner Streit in Koalition schwelt

Berlin (dpa) - Trotz aller Abrüstungsbemühungen geht der interne Streit der schwarz-gelben Koalition weiter. Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger von der FDP weist der CSU die Schuld an den Auseinandersetzungen zu. Die Verantwortung trage die CSU, die sich nicht immer an Absprachen des Koalitionsvertrages hält, sagte sie dem «Bonner General-Anzeiger». Hessens FDP-Chef Jörg-Uwe Hahn schloss ein Scheitern des schwarz-gelben Bündnisses in Berlin nicht aus. Bildungsministerin Annette Schavan zeigte sich in der «Berliner Zeitung» beunruhigt über das Erscheinungsbild nach außen.

Linke will Kraft unter Bedingungen Kraft wählen

Düsseldorf (dpa) - Die Linkspartei will unter bestimmten Bedingungen die nordrhein-westfälische SPD-Chefin Hannelore Kraft zur Ministerpräsidentin zu wählen. «Ich erwarte, dass Frau Kraft jetzt auf uns zukommt», sagte Parteichef Klaus Ernst den Dortmunder «Ruhr Nachrichten». Die Linkspartei wolle der Wahl Krafts nicht entgegenstehen. Nach einer überraschenden Kehrtwende hatte Kraft angekündigt, jetzt doch eine rot-grüne Minderheitsregierung zu bilden und den noch amtierenden CDU-Ministerpräsidenten Jürgen Rüttgers abzulösen. Zunächst hatte sie einen solchen Schritt ausgeschlossen.

US-Häftling vor Exekution durch Erschießen