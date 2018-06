Moskau (dpa) - Erstmals gehören zwei Frauen zur Stammbesatzung der Internationalen Raumstation ISS. Eine russische Sojus-Kapsel mit der US-Astronautin Shannon Walker an Bord dockte am ISS-Servicemodul «Swesda» (Stern) an, wie die US-Raumfahrtbehörde NASA am Freitag mitteilte.

Bereits seit April leistet Walkers Landsfrau Tracy Caldwell Dyson dort Dienst. Auch der russische Kosmonaut Fjodor Jurtschichin und US-Bordingenieur Doug Wheelock zogen für die kommenden fünfeinhalb Monate auf der ISS ein. Es war der 100. Flug eines Raumschiffs zum Außenposten der Menschheit rund 350 Kilometer über der Erde.

Die Sojus war am Dienstag vom kasachischen Weltraumbahnhof Baikonur gestartet. Auf dem Programm der neuen Besatzung stehen unter anderem mehrere Außeneinsätze, der erste am 26. Juli.

Traditionell brachten die Neuankömmlinge Briefe von Freunden und Verwandten sowie frisches Obst mit. Der russische Kommandant Alexander Skworzow, sein Landsmann Michail Kornijenko und Tracy Caldwell Dyson begrüßten ihre Kollegen mit einem Festmahl. Danach führten sie die Neuen durch die mehr als 300 Tonnen schweren Wohn- und Arbeitsmodule. Die derzeitige Crew fliegt im September zur Erde zurück.

Unterdessen kündigte die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos an, künftig fünf statt vier Sojus-Kapseln im Jahr zur ISS zu schicken. So wolle etwa die Europäische Weltraumorganisation ESA mehr Astronauten ins All entsenden, sagte der zuständige Roskosmos-Direktor Alexej Krasnow. Da die USA ihre Space Shuttles Ende diesen Jahres ausmustern, können Raumfahrer und Material von 2011 an vorerst nur mit den russischen Sojus-Kapseln befördert werden.