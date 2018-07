Inhalt Seite 1 — Happy End für LA Lakers gegen Boston im NBA-Finale Seite 2 Auf einer Seite lesen

Los Angeles (dpa) - Die Dramaturgie im NBA-Finale von Los Angeles glich einem Hollywood-Knüller: Im entscheidenden siebten Spiel lief der Titelverteidiger LA Lakers lange Zeit einem Rückstand hinterher, ehe sich das Team um Kobe Bryant gegen den Erzrivalen Boston Celtics mit 83:79 durchsetzte.

Trotz einer Trefferquote von nur 32,5 Prozent und einer maximal mittelmäßigen Vorstellung ihres Superstars Bryant gewannen die Lakers erneut die Meisterschaft in der nordamerikanischen Basketball-Liga. «Dieser Titel ist der wertvollste, denn wir haben ihn gegen die Celtics geholt und wir mussten am härtesten darum kämpfen», erklärte Bryant, der zum «wertvollsten Spieler» (MVP) der Finalserie gewählt wurde.

Im lila-gelben Konfetti-Regen des Staples-Centers hielt der 31- Jährige stolz seine linke Hand in die Kameras. Für ihn war es trotz einer bescheidenden Wurfquote von 25 Prozent und 23 Punkten der fünfte NBA-Titel. Somit zog Bryant in der elitären Vereins-Hierarchie mit Earvin «Magic» Johnson gleich, der LA in den Achtzigern zu fünf Meisterschaften geführt hatte. «Kobe ist der beste Spieler der Welt und wir sind die beste Mannschaft der Welt», kommentierte Johnson.

Während bei LA nach der 16. Meisterschaft die Sektkorken knallten, flossen in der Bostoner Kabine bei gestandenen Männern reichlich Tränen. «Kein Spieler hatte trockene Augen. Das ist eine ganz spezielle Gruppe, auf die ich unglaublich stolz bin», betonte Celtics-Coach Doc Rivers. Zur Pause hatten seine Spieler mit 40:34 geführt. Das Team aus Boston, das zuvor elfmal das entscheidende siebte Spiel bestritten und nie verloren hatte, war die etwas bessere von zwei defensiv starken und offensiv erschreckend schwachen Mannschaften.

Los Angeles traf im ersten Durchgang nur 26,5 Prozent seiner Würfe, dominierte aber bei den Rebounds (29:23). «Es war nicht schön, aber erfolgreich. Wir haben mit Beharrlichkeit gewonnen. Unsere Verteidigung war unglaublich und wir haben einen Weg gefunden, Punkte zu erzielen», meinte Phil Jackson erleichtert. Für den Trainer war es der elfte Titel, der fünfte mit den Lakers.

Und Jackson musste bis zum Schluss um ihn zittern. Nach einem 36:49-Rückstand (29. Minute) arbeiteten sich die Lakers stetig heran und gingen durch vier aufeinanderfolgende Punkte von Bryant erstmals fünf Minuten vor dem Ende mit 68:64 in Führung (43.). Viermal hatten die Kalifornier zuvor in der NBA-Geschichte einen Showdown gegen die Celtics verloren, diesmal jedoch gaben sie den Vorsprung aus dem ersten Spiel nicht mehr ab. Und als Bostons Rajon Rondo 4,9 Sekunden mit einem Verzweiflungswurf von der Drei-Punkte-Linie scheiterte, war das Hollywoodreife Happy End für die Lakers perfekt.

«Ich denke, wir wollten den Titel mehr», sagte Team-Besitzer Jerry Buss. Den Lakers fehlt jetzt nur noch eine weitere Meisterschaft, um mit Boston gleichzuziehen. Und so meinte Bryant zwischen Schampus und Schweiß zu Jackson: «Lass es uns im nächsten Jahr noch einmal versuchen.» Die Rückkehr des erfolgreichsten Trainers des nordamerikanischen Profisports ist jedoch ungewiss. Er wolle sich jetzt erstmal eine Auszeit nehmen und dann entscheiden, so Jackson.