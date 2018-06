Belgrad (dpa) - Ganz Serbien feierte am Freitagnachmittag den 1:0-Sieg gegen Deutschland bei der Fußball-WM in Südafrika. Unmittelbar nach Spielende füllten sich die Straßen Belgrads und anderer Städte mit Kolonnen hupender Autos und fahnenschwenkender, schreiender Fans.

Dies sei nach so vielen Jahren ein «historischer Sieg» über Deutschland, sagte der Sportkommentator des öffentlich-rechtlichen Fernsehens RTS. Im Internet-Portal des Senders wurde getitelt: «Adler haben Panzer zerschlagen».

Während des Spieles waren die Straßen aller Städte menschenleer. Tausende Fans versammelten sich vor den Fernsehern in Cafes und Gaststätten, sowie vor großen Video-Leinwänden an Stadtplätzen, Flussstränden und in Freibädern. Viele Betriebe und Institutionen, hatten ihren Angestellten freigegeben.