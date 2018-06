Mutmaßlicher Autobomber vom Times Square von Taliban bezahlt

Washington (dpa) - Der mutmaßliche Autobomber vom New Yorker Times Square stand laut Staatsanwaltschaft im Dienst der Taliban. In der Anklage wird dem 30-Jährigen angelastet, 12 000 Dollar von den militanten Extremisten in seiner pakistanischen Heimat angenommen zu haben. Jetzt muss er sich in zehn Punkten vor einem Bundesgericht in New York verantworten. Ihm droht laut «Washington Post» lebenslange Haft. Ihm wird Verschwörung, ein versuchter Terrorangriff und der versuchte Einsatz von Massenvernichtungswaffen vorgeworfen.

2000 Tote bei Unruhen in Kirgistan

Bischkek (dpa) - Bei den blutigen Unruhen in Kirgistan sind nach Schätzungen der Übergangsregierung bis zu 2000 Menschen getötet worden. Die Zahl der derzeit rund 200 gemeldeten Toten liege vermutlich um das Zehnfache höher, sagte die amtierende Präsidentin Rosa Otunbajewa. Kremlchef Dmitri Medwedew warnte unterdessen vor einem «afghanischen Szenario aus der Zeit der Taliban», sollte sich die Lage nicht bald stabilisieren. Die Organisation Human Rights Watch bezeichnete die Lage im Süden des Landes als weiter instabil.

Regierungsbildung in NRW läuft an

Düsseldorf (dpa) - Fast sechs Wochen nach der Landtagswahl nimmt die Regierungsbildung in NRW Fahrt auf. SPD und Grüne stellen die Weichen für eine Minderheitsregierung. Am Dienstag wollen die beiden Verhandlungskommissionen in Düsseldorf in ihre gemeinsamen Beratungen einsteigen. Das erfuhr die dpa aus den Parteizentralen. Der geschäftsführende Ministerpräsident Jürgen Rüttgers hüllt sich über seine Zukunft in Schweigen. SPD und Grüne hatten gestern überraschend angekündigt, eine Minderheitsregierung bilden zu wollen.

FDP laut ZDF-«Politbarometer» nur noch bei fünf Prozent