Bischkek (dpa) - Eine Woche nach Ausbruch der blutigen Unruhen in Kirgistan hat sich die Lage in dem zentralasiatischen Land ein wenig beruhigt. Trotz vereinzelter Feuergefechte stabilisiere sich die Situation im unruhigen Süden des Landes, sagte Vizeregierungschef Asimbek Beknasarow in der Hauptstadt Bischkek. Wegen der Spannungen plant ein von Russland dominiertes Militärbündnis früherer Sowjetrepubliken die Entsendung von Spezialkräften nach Kirgistan. Die Lage der Flüchtlinge in Lagern an der Grenze zum Nachbarland Usbekistan ist nach Agenturmeldungen weiter besorgniserregend.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.