Hamburg (dpa) - Die Vorsitzende der Linkspartei, Gesine Lötzsch, hat der SPD und den Grünen in Nordrhein-Westfalen die Unterstützung ihrer Partei bei zukünftigen Abstimmungen im Landtag signalisiert. Dem «Hamburger Abendblatt» sagte Lötzsch, dass es zum Beispiel in der Bildungspolitik große Schnittmengen gebe. Auch hätten SPD, Grüne und Linke in vielen sozialen und ökologischen Fragen ähnliche Auffassungen, «die wir auch gemeinsam umsetzen können», so Lötzsch. NRW- SPD-Chefin Hannelore Kraft noch vor der Sommerpause eine rot- grüne Minderheitsregierung bilden.

