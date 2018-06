Detroit (dpa) - Die Zeichen verdichten sich, dass die Autoindustrie in den USA die Kurve gekriegt hat. General Motors streicht die sonst übliche zweiwöchige Sommerpause. Der Schritt solle die Wartezeit der Kunden auf ein neues Auto verkürzen, sagte Nordamerika-Chef Mark Reuss. In neun der elf Endfertigungen werden nun vom 28. Juni bis 9. Juli die Bände durchlaufen. Dadurch will GM 56 000 Autos zusätzlich bauen. Seitdem sich die Wirtschaft von ihrem Tief im vergangenen Jahr erholt hat, steigen auch die Verkäufe an.

