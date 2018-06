Port Elizabeth (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalelf will heute im zweiten Gruppenspiel bei der Weltmeisterschaft in Südafrika einen weiteren Schritt Richtung Achtelfinale machen. Nach dem begeisternden Sieg gegen Australien trifft die Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw auf angeschlagene Serben, die ihr erstes Spiel verloren hatten. Anstoß in Port Elizabeth ist um 13.30 Uhr. Slowenien kann mit einem Erfolg gegen die USA bereits sicher in die Runde der letzten 16 einziehen. Im dritten Spiel des Tages will England gegen Algerien das magere Unentschieden aus der ersten Partie gegen die USA wettmachen.

