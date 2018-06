Düsseldorf (dpa) - Die Linke im nordrhein-westfälischen Landtag will eine Wahl von SPD-Chefin Hannelore Kraft zur Ministerpräsidentin nicht verhindern. Die Fraktion werde nicht für einen CDU-Kandidaten stimmen, sagte Linken-Fraktionschef Wolfgang Zimmermann. Er ließ aber offen, ob die Linke für Kraft stimmen wird. Darüber laufe in der Fraktion noch ein Diskussionsprozess. Kraft will sich zur Ministerpräsidentin einer rot-grünen Minderheitsregierung wählen lassen. Dazu bräuchte sie im ersten Wahlgang zumindest eine Stimme aus einem anderen Lager für eine absolute Mehrheit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.