Washington (dpa) - Der mutmaßliche Autobomber vom New Yorker Times Square stand laut Staatsanwaltschaft im Dienst der Taliban. In der Anklage wird dem 30-Jährigen angelastet, 12 000 Dollar von den militanten Extremisten in seiner pakistanischen Heimat angenommen zu haben. Jetzt muss er sich in zehn Punkten vor einem Bundesgericht in New York verantworten. Ihm droht laut «Washington Post» lebenslange Haft. Ihm wird Verschwörung, ein versuchter Terrorangriff und der versuchte Einsatz von Massenvernichtungswaffen vorgeworfen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.