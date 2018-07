Moskau (dpa) - Eine Sojus-Kapsel mit einem russischen Kosmonauten sowie zwei US-Astronauten an Bord hat in der Nacht die Internationale Raumstation ISS erreicht. Der Raumgleiter dockte planmäßig um 0.21 Uhr MESZ am russischen ISS-Servicemodul «Swesda» an, wie die US- Raumfahrtbehörde NASA mitteilte. Es war der 100. Flug eines Raumschiffs zum Außenposten der Menschheit rund 350 Kilometer über der Erde. Die Sojus war am Dienstag vom kasachischen Raumbahnhof Baikonur gestartet.

