New York (dpa) - Für eine Million Dollar ist ein von John Lennon handgeschriebener Text für einen Song der Beatles versteigert worden. Das Blatt ging bei Sothebys in New York an einen unbekannten Käufer. Lennon hatte die Zeilen für den Song «A Day In The Life» geschrieben, der 1967 auf dem Album «Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band» erschien. Das Stück Papier gehörte laut Sotheby's Mal Evans. Der Engländer hatte bei den Beatles als Roadmanager gearbeitet. «A Day In The Life» gilt als einer der wichtigsten Titel der Beatles.

