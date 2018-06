Hamburg (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bangt bei der Weltmeisterschaft in Südafrika um den Einzug ins Achtelfinale. Nach dem 4:0-Auftaktsieg gegen Australien verlor das Team von Joachim Löw sein zweites Spiel in der Gruppe D gegen Serbien mit 0:1. Die DFB-Auswahl benötigt damit am Mittwoch gegen Ghana einen Sieg, um ein K.o. in der Vorrunde sicher zu verhindern. Im zweiten Spiel des Tages fehlten Slowenien nur acht Minuten zum vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale. Die Slowenen kamen gegen die USA nur zu einem 2:2.

