Berlin (dpa) - Der rot-grüne Präsidentschaftskandidat Joachim Gauck will unmittelbar vor der Wahl auch um die Stimmen der Linkspartei werben. Der frühere DDR-Bürgerrechtler kündigte an, dass er sich am Tag vor der Bundesversammlung bei der Linken vorstellen werde. Gauck kann auch auf Stimmen aus dem schwarz-gelben Lager hoffen. Die Wahlmänner der Sachsen-FDP wollen sogar geschlossen für ihn stimmen. Rein rechnerisch hat der niedersächsische Ministerpräsident Christian Wulff aber eine klare Mehrheit.

