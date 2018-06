Hamburg (dpa) - Schock für Fußball-Deutschland: Die Nationalelf bangt bei der WM in Südafrika um die Achtelfinalteilnahme. Nach dem 4:0-Auftaktsieg gegen Australien verlor das Team von Bundestrainer Joachim Löw sein zweites Spiel in der Gruppe D gegen Serbien mit 0:1. Die DFB-Auswahl braucht jetzt gegen Ghana einen Sieg, um weiterzukommen. Miroslav Klose hatte in Minute 37 Gelb-Rot gesehen. Später vergab Lukas Podolski einen Handelfmeter. Im zweiten Spiel des Tages kam Slowenien gegen die USA zu einem 2:2.

