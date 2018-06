Kapstadt (dpa) - Trainer Fabio Capello hat Torwart Robert Green bei der Fußball-WM aus der Startelf von England verbannt. Für das zweite Spiel seiner Mannschaft in der Gruppe C gegen Algerien berief der Italiener den Routinier David James in die Startelf. Damit reagierte er auf den Patzer Greens beim 1:1 gegen die USA. Diese Maßnahme bescherte James im Alter von fast 40 Jahren heute seinen ersten WM-Einsatz.

