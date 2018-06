London (dpa) - Der britische Energiekonzern BP nimmt seinen Vorstandschef Tony Hayward aus der Schusslinie. Er werde die Geschäfte an an Bob Dudley übergeben, sagte BP-Aufsichtsratschef Carl-Henrik Svanberg am Abend dem Sender Sky News. Hayward solle sich im Hintergrund stärker mit der Eindämmung der Ölpest im Golf von Mexiko befassen und die Folgeschäden minimieren.

