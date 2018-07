Stockholm (dpa) - Vom Schlossbalkon bedankte sich die frisch vermählte Kronprinzessin Victoria bei ihren Landsleuten. «Ich danke dem schwedischen Volk. Denn ihr habt mir meinen Prinzen gegeben», rief die Thronfolgerin zehntausenden jubelnden Menschen zu.

Seite an Seite mit ihrem Ehemann Prinz Daniel sagte sie weiter: «Dies ist absolut der größte Tag bisher in unserem Leben. Eure Unterstützung ist unglaublich und eine große Ehre. Wir werden das nie vergessen.» Der neue Prinz schwieg an der Seite seiner Frau, lächelte und verbeugte sich am Ende vor der Menge. Nach ersten inoffiziellen Schätzungen sollen bis zu 500 000 Schaulustige am Samstag für die Hochzeit auf den Straßen Stockholms gewesen sein.