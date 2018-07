Stockholm (dpa) - Ein Drittel der Schweden wünscht sich Kronprinzessin Victoria statt ihres Vaters König Carl XVI. Gustaf auf dem Thron.

In einer am Hochzeitstag Victorias veröffentlichten Umfrage sprachen sich 32 Prozent dafür aus, dass der 64-Jährige beim Erreichen des Pensionsalters mit seinem Geburtstag am 30. April nächsten Jahres abtritt. 50 Prozent erklärten hingegen, dass der Monarch auf seinem Platz bleiben solle.

Carl Gustaf hat in Interviews immer wieder erklärt, dass er den Thron als lebenslange Aufgabe betrachtet und sich keine Gedanken über eine Abdankung macht. Nach Umfragen galt die Kronprinzessin schon lange vor ihrer Hochzeit mit Daniel Westling als populärstes Mitglied der Königsfamilie. Der König ist seit 15. September 1973 Regent.