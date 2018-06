Hamburg (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bangt bei der WM in Südafrika um die Achtelfinal-Teilnahme. Nach dem überzeugenden 4:0-Auftaktsieg gegen Australien verlor das Team von Bundestrainer Joachim Löw sein zweites Spiel in der Gruppe D gegen Serbien mit 0:1. Die Mannschaft benötigt nun am Mittwoch gegen Ghana einen Sieg, um den ersten Vorrunden-K.o. bei einer WM- Endrunde sicher zu verhindern. Auch England droht nach der Vorrunde das Aus. Die Mannschaft von Trainer Fabio Capello kam am Abend in Kapstadt nicht über ein blamables 0:0 gegen Algerien hinaus.

