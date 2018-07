Washington (dpa) - Zum 65. Geburtstag der unter Hausarrest stehenden Oppositionsführerin Birmas haben Washington und London nachdrücklich die Freilassung von Aung San Suu Kyi gefordert. US- Präsident Barack Obama gratulierte der Friedensnobelpreisträgerin zu ihrem Ehrentag. Er forderte von der in dem südostasiatischen Land herrschenden Militärjunta die sofortige Freilassung Suu Kyis sowie aller anderen politischen Gefangenen. Der britische Außenminister William Hague schloss sich diesen Forderungen an. Suu Kyi steht seit vielen Jahren in Birmas früherer Hauptstadt Rangun unter Hausarrest.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.