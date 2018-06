Johannesburg (dpa) - Ein Stromausfall im WM-Gastgeberland Südafrika hat am frühen Morgen weite Teile von Soweto ins Dunkel getaucht. Nach Rundfunkangaben hatten Kabeldiebe einen Transformator lahmgelegt. Das WM-Stadion Soccer City liegt am Rande von Soweto, hat aber auf FIFA-Anforderung wie jede WM-Arena eine eigene Stromversorgung. Im Süd-Winter kommt es in Südafrika immer wieder zu Stromausfällen. Das Netz ist wegen der vielen Elektro-Öfen in den Haushalten regelmäßig überlastet.

