Künzell (dpa) - Die hessische FDP hat ihren Landesparteitag im osthessischen Künzell bei Fulda begonnen. Die Parteispitze um den Vorsitzenden Jörg-Uwe Hahn erwartet turbulente Debatten. Viele der rund 300 Delegierten wollen ihrem Ärger über die Lage der Bundes-FDP Luft machen. Die Liberalen waren in jüngsten Umfragen auf rund 5 Prozent abgestürzt. Hahn will eine offene Diskussion über die ständigen Querelen in der schwarz-gelben Koalition in Berlin zulassen.

