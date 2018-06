Johannesburg (dpa) - Die FIFA hat nach dem Eindringen eines Fans in die englische Umkleidekabine eine Überprüfung der WM- Sicherheitsvorkehrungen angekündigt. Es sei absolut inakzeptabel, dass ein Zuschauer in die Teamkabine vordringen könne, sagte FIFA- Mediendirektor Nicolas Maingot in Johannesburg. Der englische Fußball-Verband FA wollte sich beim Weltverband offiziell beschweren. Ein englischer Fan war nach dem 0:0 in den Umkleideraum der Briten vorgedrungen. Dort hatte er Spieler und Trainer beschimpft. Er konnte erst vom verletzten England-Kapitän David Beckham beruhigt werden.

