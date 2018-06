Hamburg (dpa) - Die Niederlande stehen als erstes Team im WM- Achtelfinale und Ghana hat die deutsche Nationalelf von der Tabellenspitze der Gruppe D verdrängt. Das Oranje-Team gewann in Durban auch sein zweites Vorrundenspiel gegen Japan 1:0. Mit dem 2:1 -Sieg von Dänemark gegen Kamerun in Pretoria steht die vorzeitige Qualifikation der Niederländer für die K.o.- Runde fest. Unter den Augen von Bundestrainer Joachim Löw kam Ghana zu einem 1:1 gegen Australien. Damit ist klar, dass Deutschland Mittwoch in Johannesburg gegen die Ghanaer gewinnen muss, um sicher weiter zu kommen.

