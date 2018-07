Berlin (dpa) - Eineinhalb Wochen vor der Bundespräsidentenwahl hat Kanzlerin Angela Merkel Union und FDP zur geschlossenen Unterstützung des gemeinsamen Kandidaten Christian Wulff aufgerufen.

«Es wird wichtig sein, dass Wulff von uns gewählt wird und seine Fähigkeiten einbringt», sagte die CDU-Vorsitzende bei einer Parteikonferenz in Berlin. Trotz Widerstands im eigenen Lager zeigte sich der niedersächsische Ministerpräsident am Wochenende siegessicher. Wulff hat rein rechnerisch eine deutliche Mehrheit bei der Wahl am 30. Juni. Der von SPD und Grünen nominierte Kandidat Joachim Gauck kann aber mit Stimmen auch aus den Reihen von Union und FDP rechnen.

Merkel betonte, das Staatsoberhaupt müsse in der jetzigen Zeit über politische Erfahrung verfügen und aus der Mitte der Parteien kommen. «Wulff wird ein guter Präsident sein, der unser Land in herausragender Weise repräsentieren wird.»

Sie schätze persönlich zwar auch den Gegenkandidaten Gauck und wisse, was dieser für das Land geleistet habe. Sie könne allerdings nicht akzeptieren, wenn SPD und Grüne nun den Eindruck erweckten, nur jemand, der sein Leben außerhalb von Parteien verbracht habe, verfüge über eine Biografie. Diese Position dürfe man nicht durchgehen lassen. Der «Dienst in Parteien» sei nichts Minderwertiges.

Auch CSU-Vize Peter Ramsauer rief die Vertreter von Union und FDP in der Bundesversammlung zu Disziplin auf. «Die Bundespräsidentenwahl ist kein geeigneter Gegenstand zum Zündeln, das verbietet schon der Respekt vor dem Amt», sagte er dem Magazin «Focus».

Angesichts einer rechnerischen Mehrheit von 21 Stimmen blickt Wulff optimistisch auf die Wahl. «Ich bin ganz, ganz zuversichtlich, dass es gelingen wird, dass ich der zehnte Präsident werde. Aber man muss in Demut vor der Bundesversammlung diesen Tag abwarten», sagte er beim «Tag der Niedersachsen» in Celle, wo er auch seinen 51. Geburtstag feierte. Mit Spannung wird erwartet, ob Wulff bereits im ersten Wahlgang gewinnt.

Herausforderer Gauck sieht dagegen ebenfalls seine Chancen wachsen. «Anfangs habe ich gesagt: Ich bin Realist und kann rechnen. Inzwischen würde ich sagen: ich bin immer noch Realist und kann rechnen, aber inzwischen rechne ich ein bisschen fröhlicher», sagte Gauck der Zeitschrift «Super Illu». Er denke, so Gauck zu «Bild am Sonntag», dass die nötigen Stimmen von CDU und FDP kommen werden, deren politischen Werte ihm viel näher seien als die der Linkspartei.