London (dpa) - Zum ersten Todestag von Michael Jackson an diesem Freitag wird in London ein kleines Denkmal für den «King of Pop» errichtet. Das Theater Lyric, in dem das Musical «Thriller Live» über den früheren Popstar gezeigt wird, will am Vorabend des 25. Juni eine Gedenktafel enthüllen.

Dort hatten sich bereits Fans versammelt und Kerzen aufgestellt, als der US-Sänger vor einem Jahr überraschend im Alter von 50 Jahren in Los Angeles starb.