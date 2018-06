Inhalt Seite 1 — Deutsche Handballer schaffen WM-Qualifikation Seite 2 Auf einer Seite lesen

Drama (dpa) - Nervenprobe bestanden, WM-Ticket gesichert: Die deutschen Handballer haben sich für die Weltmeisterschaft 2011 in Schweden qualifiziert. Das Team von Bundestrainer Heiner Brand setzte sich in Drama im Qualifikationsrückspiel gegen Griechenland mit 27:20 (10:10) durch.

Die DHB-Auswahl hatte bereits das Hinspiel vor einer Woche in Dortmund mit 25:20 gewonnen. Auch ohne Kapitän Pascal Hens, der wegen der anstehenden Geburt seines ersten Kindes in Hamburg geblieben war, wendete die Mannschaft um den sechsfachen Torschützen Lars Kaufmann eine Panne ab: Denn bei einem Scheitern wäre Deutschland erstmals seit 1997 nicht bei einer WM dabei gewesen. Die nächsten Welttitelkämpfe finden vom 13. bis 30. Januar 2011 statt. Die Vorrundengruppen werden am 9. Juli ausgelost.

«Es war ein enges und schweres Spiel. Ich bin froh, dass wir in Schweden dabei sind», sagte Brand erleichtert. Abwehr-Spezialist Oliver Roggisch lobte den Teamgeist. «Ich bin stolz auf die Mannschaft. Egal wer auf dem Feld, stand - jeder hat alles gegeben», sagte der Routinier.

Unterdessen haben die Russen eine historische Pleite erlebt: Erstmals seit fast 50 Jahren ist die «Sbornaja» nicht bei einer WM. Das Team von Trainer Wladimir Maximow verlor im heimischen Tschechow überraschend das Qualifikations-Rückspiel gegen Rumänien mit 32:37 (13:16). Damit reichte den Russen auch der 32:28- Hinspielerfolg in Rumänien nicht.

Qualifiziert haben sich dagegen neben Gastgeber Schweden sowie Titelverteidiger Frankreich auch Polen, Island, Kroatien, Spanien, Dänemark, Norwegen, Ungarn, Österreich, Serbien, Rumänien, Japan, Südkorea, Bahrain, Ägypten, Tunesien, Algerien, Australien und die Slowakei.

Die junge deutsche Mannschaft, die neben Hens auch auf Leitwölfe wie Johannes Bitter sowie Torsten Jansen und einige weitere Akteure verzichten musste, bestand die Nervenprobe vor allem dank seines Kampfgeistes und einer guten Deckungsleistung.

Die Deutschen ließen sich auch von den zusätzlichen Reisestrapazen wegen der kurzfristigen Spielort-Verlegung und dem Ohren betäubenden Lärm in der mit 1800 Zuschauern ausverkauften Krachtidi Sporthalle nicht aus der Ruhe bringen.