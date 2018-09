München (dpa) - Fußball-WM hin, Schafskälte her - bei Double-Gewinner Bayern München beginnt am 21. Juni wieder der Alltag.

Vier Wochen nach dem Champions-League-Finale in Madrid und zehn Wochen vor dem Bundesliga-Start am 20. August läutet Trainer Louis van Gaal mit der ersten Übungseinheit auf dem Clubgelände an der Säbener Straße die Saisonvorbereitung ein. Insgesamt 13 Bayern-Profis werden allerdings nicht dabei sein. «Das ist für einen Trainer natürlich keine einfache Situation», sagte der Chefcoach des deutschen Rekordmeisters, «aber ich werde mit meinem Stab auch aus dieser Situation das Beste machen».

Van Gaal, der mit Ehefrau Truus den Urlaub in seinem Haus an der portugiesischen Algarve verbrachte, hat die Vorbereitung in zwei Phasen aufgeteilt. In den kommenden zwei Wochen ohne die bei der WM beschäftigten Nationalspieler wird van Gaal mit seinem Rumpfkader arbeiten. Um ein vernünftiges Training zu ermöglichen, wird Hermann Gerlands Amateur-Team mit den Profis trainieren.

Nach einer zehntägigen Pause geht es am 15. Juli mit der zweiten Phase weiter, dann werden auch die WM-Teilnehmer peu à peu nach München zurückkehren. Sein Trainingslager (19. bis 24. Juli) schlägt der FC Bayern in Riva am Gardasee auf. Erste Pflichtaufgaben in der neuen Saison sind der Ligatotal!Cup (31. Juli/1. August) in Gelsenkirchen und der Supercup am 7. August in August. Beim Beckenbauer-Abschiedsspiel am 13. August ist Real Madrid in der Allianz Arena zu Gast.

Das nach der Vertragsauflösung mit Stürmer Luca Toni eingesparte Jahresgehalt von angeblich zehn Millionen Euro wollen die Bayern in neue Spieler investieren, dabei ist an Verstärkung für die Defensive gedacht. Der junge Franzose Sebastièn Corchia (Le Mans), der Kameruner Stéphane Mbia (Olympique Marseille), Fabio Coentrao (Benfica Lissabon) und der algerische Nationalverteidiger Nadir Belhadj (FC Portsmouth) sollen auf der Einkaufsliste stehen.

Die ausgeliehenen Toni Kroos (zuletzt Bayer Leverkusen), Breno (1. FC Nürnberg) und Edson Braafheid (Celtic Glasgow) kehren nach München zurück. Noch offen ist Zukunft des im Winter nach Nürnberg ausgeliehenen Andreas Ottl, doch der Mittelfeldspieler wird sich wie Ersatzkeeper Michael Rensing wahrscheinlich einen neuen Club suchen.