Johannesburg (dpa) - Brasilien hat sich bei der Fußball-WM in Südafrika als zweites Team nach den Niederlanden für das Achtelfinale qualifiziert, Titelverteidiger Italien wartet dagegen weiter auf einen Sieg bei dem Turnier.

Der fünfmalige Weltmeister Brasilien sicherte sich mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel das Ticket für die Top-16-Runde. Die «Seleção» bezwang in Johannesburg die Elfenbeinküste dank einer starken Offensiv-Leistung mit 3:1 (1:0). Luís Fabiano (25./51.) und Elano (62.) sorgten für den ungefährdeten Erfolg. Kaká (88.) sah nach einer Tätlichkeit die Gelb-Rote Karte. Der erste ivorische Turniertor durch Stürmerstar Didier Drogba (79.) kam für die schwachen Ivorer zu spät.

Seine tolle Leistung trübe Luís Fabiano allerdings mit einer groben Unsportlichkeit, als er den Ball vor dem 2:0 absichtlich mit der Hand spielte und dies auch auf Nachfrage des Referees nicht zugab. «Vielleicht war es die heilige Hand Gottes», sagte der auf Diego Maradonas legendäre Hand Gottes angesprochene Matchwinner nach der Partie. «Es war keine Absicht, die Hand war halt da, was soll ich machen», fügte der Stürmer vom FC Sevilla hinzu.

Nach dem blamablen 1:1(1:1)-Unentschieden im zweiten Vorrundenspiel gegen Außenseiter Neuseeland muss Italien seine letzte Partie gegen die Slowakei unbedingt gewinnen, um das Achtelfinale zu erreichen. Die Führung in Gruppe F eroberte Paraguay mit dem 2:0 (1:0)-Sieg gegen harmlose Slowaken. Die Tore für die Südamerikaner erzielten in Bloemfontein Enrique Vera (27. Minute) und Cristian Riveros (86.). Paraguay legte in der Gruppe F mit 4 Punkten die Basis zum Einzug in die K.o.-Runde. Dagegen muss Titelverteidiger Italien (2) ernsthaft um das Weiterkommen bangen. Der wankende WM-Champion benötigt gegen die Slowakei einen Sieg, um sicher in die Runde der Top 16 zu gelangen.

«Wir sind auf einem guten Weg. Ziel ist es jetzt, auch Gruppen-Erster zu werden. Das können wir schaffen», sagte Paraguays Torschütze Vera. Schon mit einem Punktgewinn gegen Neuseeland würden die «Guaranies» zum vierten Mal nach 1986, 1998 und 2002 die Runde der letzten 16 erreichen. «Wir haben sehr gut und konzentriert gespielt. Dieses Resultat gibt uns viel Selbstvertrauen», betonte Trainer Gerardo Martino. Vor 26 643 Zuschauern im Free State Stadion blieben die Slowaken in ihrem erst zweiten Spiel auf der WM-Bühne viel zu passiv und müssen nach der ersten Turnier-Niederlage die vorzeitige Heimreise aus Südafrika fürchten.

Schon in der 3. Minute prüfte der überragende Roque Santa Cruz erstmals Keeper Jan Mucha, der den 18 Meter-Schuss mit Mühe um den Pfosten drehte. Ein Traumpass von Barrios leitete nach knapp einer halben Stunde die verdiente Führung für die «Guaranies» ein. Der in Ecuador spielende Vera nahm die Vorlage des Dortmunders auf und schlenzte den Ball mit dem Außenrist unhaltbar in die lange Ecke. Nachdem die Slowaken vor und auch nach der Pause den nötigen Angriffsschwung vermissen ließen, machte Riveros vier Minuten vor dem Abpfiff aus 14 Metern alles klar.

Anschließend kam Italien nach dem Auftakt-1:1 gegen Paraguay auch gegen Fußball-Zwerg Neuseeland über einen wenig berauschenden Teilerfolg nicht heraus. Die Südeuropäer erspielten sich gegen die wacker kämpfenden «Kiwis» in Nelspruit zwar unzählige Torchancen, waren aber meilenweit von einer weltmeisterlichen Leistung entfernt. Vor 38 229 Zuschauern brachte Shane Smeltz die «All Whites» aus Abseitsposition nach sieben Minuten sogar in Führung, doch zu mehr als Vincenzo Iaquintas Tor (29./Foulelfmeter) reichte es für den Favoriten nicht.