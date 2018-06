Kiel (dpa) - Matchrace-Europameisterin Silke Hahlbrock kämpft bei der Kieler Woche um den Einzug in die Goldflotte der besten acht Mannschaften.

Weil die Hamburgerin in ihrer Vorrundengruppe nicht über Platz vier hinaus gekommen war, muss sie nun im Hoffnungslauf gegen fünf weitere internationale Top-Crews mindestens Platz zwei erreichen.

Während die meisten der zehn olympischen Disziplinen bei anhaltender Flaute immer noch auf ihre ersten Starts warteten und die Starboot-Wettfahrten bereits komplett abgesagt worden waren, konnten die Matchracerinnen auf ihrer landnahen Bahn immerhin neun von 15 Hoffnungsduellen absolvieren. Hahlbrocks Bilanz: Zwei Siege, eine Niederlage. Damit liegt die Steuerfrau vom Hamburger Segel-Club zunächst auf dem rettenden Platz zwei.

«Ich glaube, dass wir die beiden ausstehenden Rennen gewinnen und dann in den K.o.-Runden auftrumpfen können«, sagte Silke Hahlbrock, die sich in Kiel selbstbewusst und voller Tatendrang präsentiert. Dabei hatte die Weltcup-Serie auf der Förde für Hahlbrocks Crew denkbar schlecht begonnen. Schwester Maren war zwei Tage zuvor vor dem ersten Start ins Wasser gefallen, musste anschließend sechs Stunden in nasser Kleidung bei 14 Grad und Starkwind segeln und fiel am 20. Juni mit hohem Fieber aus. Erst am folgenden Tag konnte sie Ersatzfrau Marion Rommel wieder ablösen.

Für die Kieler-Woche-Organisatoren wächst sich nach dem Starkwind-Auftakt die anhaltende Flaute nun zum Problem aus. Organisationsleiter Jobst Richter hatte zwar am Morgen angekündigt, dass sein Team den längsten Tag des Jahres angesichts der lauen Winde voll ausschöpfen werde. Doch es half nichts: Olympisch konnten nur die Matchrace-Damen und die 49er Rennen sowie die Paralympics-Klasse 2.4mR Wettfahrten absolvieren. Beste deutsche 49er-Crew sind nach sieben Wettfahrten Lennart Briesenick-Pudenz und Morten Massmann aus Flensburg auf Platz zehn.

In acht olympischen Disziplinen gab es keinen Start. Prekär die Situation der Starboote, die zwei Tagen erst zwei Rennen absolviert haben, aber für ein Medaillenrennen mindestens drei brauchen. Die Wetterprognose für die beiden letzten Tage in der olympischen Hälfte der Kieler Woche macht wenig Hoffnung auf mehr Wind. Der Weltcup endet am 23. Juni mit den Medaillenrennen.