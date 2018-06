Inhalt Seite 1 — Villa haut und trifft - 2:0 der Spanier mit Nachspiel? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Johannesburg (dpa) - Mit einem Doppelschlag hat David Villa Europameister Spanien wieder auf WM-Kurs gebracht, doch wegen einer «Backpfeife» droht dem Matchwinner vielleicht noch ein Nachspiel. Der Stürmer schoss den hohen Favoriten im Alleingang zum 2:0 (1:0)-Sieg gegen den Außenseiter Honduras.

Vor 54 000 Zuschauer im Ellis Park von Johannesburg sorgte Villa mit seinen Treffern in der 17. und 51. Minute dafür, dass die stolzen Spanier am 25. Juni mit einem Sieg gegen Chile aus eigener Kraft das Achtelfinale der Fußball-WM erreichen können. Die völlig überforderten Mittelamerikaner stehen dagegen in der Gruppe H vor dem Aus.

Glück hatte Villa, dass der japanische Schiedsrichter Yuichi Nishimura seine Tätlichkeit Ende der ersten Halbzeit nicht ahndete. Doch nachträglich könnte der Spanier vom Weltverband FIFA für seinen Schlag mit dem Handrücken ins Gesicht von Emilio Izaguirre Ungemach drohen. Denn wie in der Bundesliga gibt es auch bei Weltmeisterschaften den Video-Beweis. Nach der Partie spielte Villa das Unschuldslamm: «Das war ein Reflex. Ich wollte ihn eigentlich nur wegschubsen. Das war keine Absicht», versicherte der «Mann des Spiels».

«Wir haben sogar noch Chancen ausgelassen und hätten noch mehr Tore schießen können», meinte Villa, «aber der Sieg ist heute sehr positiv für uns. Wir kennen unsere Stärken und bauen weiter darauf. Mit einem Sieg gegen Chile können wir jetzt sogar den Gruppensieg holen.»

Beim Spiel auf ein Tor lag das 1:0 der drückend überlegenen «selección» förmlich in der Luft - und in der 17. Minute war es dann so weit: Villa brachte den Favoriten nach schönem Alleingang in Führung. Schon halb im Liegen erzielte der EM-Torschützenkönig seinen 39. Länderspieltreffer, bei Nummer 40 war dann auch Glück im Spiel: Der 17-Meter-Schuss von Villa wurde vom Honduraner Osmán Chávez noch abgefälscht. Der Strafstoß nach Foul von Emilio Izaguirre an Jesús Navas war dann aber keine Empfehlung für den neuen 40-Millionen-Mann der Katalanen: Villa zielte daneben (62.).

Fünf Tage nach der 0:1-Blamage gegen die Schweiz hätte die Mannschaft von Trainer-Urgestein Vicente del Bosque die einseitige Partie schon vor der Pause entscheiden müssen. Doch ein 25-Meter- Kracher von Villa landete an der Latte (7.), Sergio Ramos vergab eine gute Kopfballchance aus Nahdistanz (11.), Xavi verpasst eine Flanke von Navas am «Fünfer» nur um Haaresbreite (24.).

Stürmer-Star Fernando Torres, gegen die Schweiz nur eingewechselt und nun erstmals in der Startformation, vergab innerhalb einer Minute gleich zwei gute Gelegenheiten: Nach Flanke von Ramos per Kopf, Sekunden später nach einem Solo im Strafraum (32.). Del Bosque war mit seinem Stürmer überhaupt nicht zufrieden und nahm ihn Mitte der zweiten Halbzeit aus dem Spiel.