Warschau (dpa) - Die Präsidentenwahl in Polen wird am 4. Juli in einer Stichwahl zwischen dem amtierenden Parlamentspräsidenten Bronislaw Komorowski und seinem national-konservativen Konkurrenten Jaroslaw Kaczynski entschieden.

Nach Auszählung fast aller Stimmen lag Regierungskandidat Komorowski am Montagmorgen mit 41,22 Prozent in Führung. Auf Jaroslaw Kaczynski, den Zwillingsbruder des im April bei einem Flugzeugabsturz getöteten Präsidenten Lech Kaczynski, entfielen nach Angaben der Staatlichen Wahlkommission in Warschau 36,74 Prozent. Für einen Wahlsieg im ersten Durchgang am Sonntag wäre die absolute Mehrheit nötig gewesen.

Wie die Wahlkommission mitteilte, waren bis zum Montagmorgen 94,3 Prozent der Wahlkreise ausgezählt. Es fehlten aber unter anderem noch Ergebnisse aus Warschau, Katowice und Lodz. Die Wahlbeteiligung lag bei 55 Prozent. Das offizielle Endergebnis soll am Abend bekanntgegeben werden.

Auf dem dritten Platz in der Wählergunst landete der linke Kandidat Grzegorz Napieralski mit knapp 14 Prozent. Den Anhängern der Linken kommt bei der Stichwahl nun die Rolle des Züngleins an der Waage zu. Ihre Stimmen können den Ausgang der zweiten Runde entscheiden. Laut einer Umfrage des Instituts Millward Brown SMG/KRC dürfte Komorowski den zweiten Durchgang mit 53,7 Prozent klar gegen Kaczynski (39,1) gewinnen.

Komorowski sagte in einer ersten Reaktion, er fühle sich nach seinem Etappensieg als Mensch glücklich und erfüllt. «Ich danke und bitte um mehr», sagte der 58-Jährige in Warschau. Er appellierte an seine Wähler, die Stichwahl im Auge zu behalten. Genau wie im Sport sei die Verlängerung immer am schwierigsten. Vor der Wahl vom Sonntag hatten einige Umfragen für Komorowski ein Ergebnis von «50 plus» ermittelt. «Das Ergebnis fiel geringer als erwartet aus», kommentierte der Politologe Kazimierz Kik.

Am Sonntag waren insgesamt zehn Kandidaten angetreten, allerdings wurden von Anfang an nur dem Parlamentspräsidenten und dem Bruder des des verunglückten Präsidenten Chancen eingeräumt.

Vor seinen Anhängern im Wahlstab gab sich Jaroslaw Kaczynski am Wahlabend siegessicher. «Den Schlüssel zum endgültigen Sieg ist unser Glaube, dass wir siegen können», sagte der 61-jährige Oppositionsführer. «Wir müssen für das Vaterland siegen», sagte er. «Alles für Polen, weil Polen am wichtigsten ist.»